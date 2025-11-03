إسطنبول تحتضن غدا اجتماعا حول إعادة الإعمار والاستثمار بسوريا

تستضيف إسطنبول التركية، غدا الثلاثاء، اجتماع عمل على مستوى الوزراء لمناقشة موضوعات تتعلق بإعادة الإعمار، وتشجيع التوظيف، وتحسين بيئة الاستثمار في سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الاجتماع المرتقب يأتي ضمن فعاليات الدورة الـ41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك".

وتم اليوم الاثنين، افتتاح الجلسة الوزارية لاجتماع لجنة "الكومسيك" بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة وزراء وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية مختلفة.

وتشمل فعاليات الاجتماع جلسات خاصة تركز على عملية إعادة إعمار سوريا وتستمر هذه الجلسات غدا.

ونُظّمت أمس ندوتان تناولتا تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتنشيط الأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية السورية.

وسيُعقد غدا اجتماع عمل على مستوى الوزراء لمناقشة عدد من القضايا المحورية، من بينها إعادة بناء البنية التحتية في سوريا، وتشجيع فرص العمل والتوظيف، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل دور القطاع الخاص في جهود الإعمار والتنمية.

كما ستُقام ندوة بعنوان "تحريك ديناميكيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية: نموذج الجمهورية العربية السورية".