شبكة أطباء السودان: 7 قتلى جراء استهداف مسيرة للدعم السريع مستشفى أطفال في شمال دارفور

في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل انتهاكات الدعم السريع، قصفت مسيرة تابعة للمليشيا اليوم الاثنين، مستشفى الأطفال بمنطقة كرنوي بولاية شمال دارفور.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان، مساء اليوم، إن المسيرة قتلت 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وأصابت 5 آخرين بجروح بالغة، بينهم طفلان كانا يتلقيان العلاج داخل المستشفى لحظة القصف.

وأكدت الشبكة أن استهداف مستشفى يعالج الأطفال، ليس سوى وجه آخر لإرهابٍ ممنهج وعدوانٍ وحشي على الحياة نفسها.

وذكرت أن «ما جرى في كرنوي جريمة حرب مكتملة الأركان تُظهر مدى التمادي في القتل، والتي جعلت من المدنيين الأبرياء هدفًا يوميًا لنيرانها».

وحمّلت شبكة أطباء السودان الدعم السريع كامل المسئولية عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والطبية إلى كسر صمتها المعيب، والقيام بواجبها تجاه شعب يُباد أمام أنظار العالم.

وصرح مصدر عسكري سوداني لقناة «الجزيرة»، اليوم الإثنين، بأن مسيرات قوات الدعم السريع قصفت بلدتي كرنوي والطينة في شمال دارفور بالسودان.

ولفت المصدر العسكري، إلى مقتل نحو 30 مدنيا وأصيب 40 آخرين، في استهداف مسيرة الدعم السريع لقرية اللويب قرب مدينة الأبيض بشمال كردفان غربي السودان.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عالمية معنية بأزمات الغذاء اليوم الإثنين، إن المجاعة امتدت إلى منطقتين بالسودان التي مزقتها الحرب، بما في ذلك مدينة رئيسية في دارفور حيث قامت القوات شبه العسكرية هناك بعمليات نهب وقتل على مدار الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إنه جرى رصد المجاعة في مدينة الفاشر بدارفور ومدينة كادوجلي في ولاية جنوب كردفان.

وأشار أحدث تقرير للهيئة الذي صدر اليوم الإثنين، إلى أن 20 منطقة أخرى في دارفور وكردفان حيث اشتد القتال في الشهور الأخيرة، معرضون لخطر المجاعة.