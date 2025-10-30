ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي اتخاذ ترتيبات استثنائية لتيسير عملية حضور الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن خلال انتخابات الأهلي المقرر لها غدًا الجمعة.

ودعا النادي الأهلي أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع غدًا، الجمعة، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، بعد تعديل اللائحة وفقًا لنظام قانون الرياضة الجديد، ويخوض محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة الحالي، انتخابات الرئاسة وحده، فيما تتنافس قائمته مع مرشح وحيد على مناصب الأعضاء.

وتتضمن الترتيبات توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل بسهولة إلى مقرات اللجان المختلفة، وتخصيص كراسي متحركة على بوابات النادي لضمان راحتهم أثناء عملية التصويت.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها عدداً من الملفات الإدارية والمالية المهمة، في مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024، ومراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطه وأعماله خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، إلى جانب استعراض خطة النشاط الرياضي وبرنامج العمل للعام المالي الجديد.

كما تشمل بنود جدول الأعمال عرض تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025، ومناقشة الموازنة المقترحة للعام المالي 2025 – 2026، بالإضافة إلى انتخاب مجلس الإدارة الجديد، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم كذلك النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء خلال المهلة القانونية التي استمرت عشرة أيام من تاريخ الدعوة، واعتماد قرارات مجلس الإدارة الأخيرة التي وافقت عليها الجهة الإدارية، والمتعلقة بتأجيل مقابل الالتحاق بالعضوية الرئيسية حتى 30 يونيو 2025.