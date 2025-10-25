بيع أكثر من ربع مليون تذكرة لمباريات كأس أمم أفريقيا بالمغرب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت، عن مؤشرات أولية لحجم مبيعات تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل إلى 18 يناير 2026.

أكد كاف في بيان عبر موقعه الرسمي نفاد التذاكر الخاصة بمباريات منتخب المغرب، البلد المُضيف خلال الساعة الأولى من المرحلة الأولى لعملية البيع، مشيرا إلى أن الجماهير ستكون أمامهافرصة ثانية لحجز مقاعدهم في مباريات كأس أمم أفريقيا.

أوضح أن المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر بدأت اليوم السبت من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك تزامنا مع انطلاق مبيعات باقات الضيافة.

ونوه البيان "سيطرح كل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، واللجنة المحلية المنظمة خلال هذه المرحلة ثُلث السعة الإجمالية للملاعب، لتلبية الطلب العالمي الاستثنائي على التذاكر، وذلك بعدما قام مشجعون من 135 بلد بحجز مقاعدهم خلال المرحلة الأولى.

ولفت إلى أن الأيام الثلاثة الأولى من المرحلة الأولى، شهدت بيع أكثر من 250 ألف تذكرة، في رقم قياسي جديد لكل من "كاف" وكأس أمم أفريقيا، والتي تمثل ثُلث السعة الإجمالية للملاعب المُستضيفة.

وستقام البطولة في ست مدن مغربية وهي الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير وفاس ومراكش، ويشارك بها 24 منتخبا مقسمة إلى 6 مجموعات، حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ 16 إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

ويتنافس منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.