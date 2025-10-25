سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة غدا الأحد.

وشهدت القائمة عودة كل من ترينت ألكسندر أرنولد، وداني كارفاخال، ودين هويسن، بعد تعافيهم من الإصابة.

ويشارك كل أرنولد وهويسن وكاريراس وماستانتونو في أول كلاسيكو لهم منذ انضمامهم للفريق المدريدي، مطلع الموسم الجاري.

وتضم قائمة ريال مدريد كلا من..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، فيرلان ميندي، دين هويسن.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواراد كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة والربع مساءا(بتوقيت القاهرة).

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة ويليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.