نشرت وزارة الأوقاف، على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا جديدًا، عقب واقعة صفع شاب لرجل مسن في محافظة السويس، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".

وأكدت الوزارة، أن توقير الكبير واحترامه من شيم المؤمنين وقيم الإسلام الراسخة التي تهذب السلوك وترسخ معاني الإنسانية.

- قيمة توقير الكبير في الإسلام

وقالت الوزارة، في منشورها: «ديننا علمنا أن توقير الكبير من شيم المؤمنين، وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "ليس منا من لم يرحمْ صغيرَنا، ويُوَقِّرْ كبيرَنا".. احترام الكبير مش ضعف، واللين مش مهانة، بل هي مروءة ورجولة وخلق رفيع، ومن أهان كبيرًا فقد أهان نفسه قبل أن يؤذي غيره».

- احترام الكرامة

وأوضحت الوزارة، أن احترام الكبير يعبر عن أصالة المجتمع ووعيه الأخلاقي، مؤكدة أن نشر ثقافة التراحم والاحترام يسهم في صون كرامة الإنسان، ويعزز من الاستقرار النفسي والقيمي داخل الأسرة والمجتمع.

- مبادرة "صحح مفاهيمك"

وأكدت وزارة الأوقاف، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تستهدف مواجهة السلوكيات السلبية وتصويبها، ونشر القيم الأخلاقية المستمدة من صحيح الدين.

ودعت إلى جعل الاحترام لغة التعامل اليومية بين الناس؛ لما لذلك من دور في تقوية الروابط الإنسانية وبناء مجتمع متماسك.

جدير بالذكر أن مبادرة صحح مفاهيمك تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع.

وتعتمد الحملة، على عرض مواقف حياتية متكررة من خلال صور معبرة ومقاطع فيديو وأشكال إعلامية مختلفة؛ ما يسهم في إيصال الرسالة.

وتتناول الحملة، عدة قضايا اجتماعية مهمة منها: رشق القطارات بالحجارة، والغش، والتنمر، والتشدد والتطرف الديني، وأهمية التعاون بين أفراد المجتمع، وتجنب الشجار، ومكافحة الرشوة، وتعزيز روح التعاون الأسري أسوة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإعادة بناء الأمان الأسري والدفء العائلي بعيدًا عن الانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية.

وتشمل الحملة التوعية بخطورة الغيبة والنميمة، وأهمية تشجيع الأطفال بأسلوب تربوي، والحث على النظافة، والعمل ونبذ الكسل، وتأكيد حرمة الغش سواء في الامتحانات أو في المكاييل والموازين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين والإدمان، وأهمية احترام إشارات المرور وقواعده حفاظًا على الأرواح والممتلكات.