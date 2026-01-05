وزير خارجية إيران يهاجم ترامب: حديث ترامب عن السلام بلغة القوة يجسد شريعة الغاب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين يتحدث عن السلام بلغة القوة، فإنه في الواقع "يتحدث عن شريعة الغاب".

وذكر عراقجي في تصريحات لصحفيين، الاثنين، أن النهج الحالي للولايات المتحدة يقوض المكاسب التي حققها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "حين يتحدث ترامب عن السلام بلغة القوة، فإنه في الحقيقة يتحدث عن شريعة الغاب. ترامب يعبر عن أن من يملك القوة الأكبر يستطيع أن يفعل ما يشاء، بينما الجميع يسعون إلى تحقيق السلام عبر الدبلوماسية".

وفي 2 يناير الجاري، قال ترامب في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقا على الاحتجاجات بإيران: "إذا أقدمت طهران، كما تفعل دائما، على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتلهم، فإن الولايات المتحدة ستسارع إلى مساعدتهم".

وعاد ترامب وكرر تصريحا مماثلا في 4 يناير، قائلا: "إذا قتلوا المتظاهرين، فإن إيران ستتلقى ضربة قاسية من الولايات المتحدة. نحن نراقب التطورات في إيران ونتابعها عن كثب".

وفي 28 ديسمبر المنصرم، بدأ التجار في السوق الكبير بطهران احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

والأربعاء، قتل أحد عناصر قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري وأصيب 13 من رجال الشرطة خلال المظاهرات في منطقة كوهدشت بمحافظة لرستان غربي البلاد.

كما أفادت تقارير بمقتل شخصين، الخميس، في احتجاجات منطقة لورديجان بمحافظة تشهارمحال وبختياري جنوب غربي البلاد.

والخميس، أعلنت السلطات مقتل 3 أشخاص خلال هجوم استهدف مركزا للشرطة في مدينة أزنا التابعة لمحافظة لورستان، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.