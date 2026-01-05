رئيسة وزراء الدنمارك تحذر: يجب أخذ طموحات ترامب بشأن جرينلاند على محمل الجد

عبّرت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، اليوم الاثنين، عن اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد في رغبته في السيطرة على جزيرة جرينلاند، مؤكدة أن كلًا من الدنمارك وجرينلاند رفضتا هذا الطموح بشكل واضح.

وقالت فريدريكسن، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية: «لسوء الحظ، أعتقد أنه يجب أخذ الرئيس الأمريكي على محمل الجد عندما يقول إنه يريد جرينلاند»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وأضافت: «لقد أوضحتُ موقف مملكة الدنمارك، كما أكدت جرينلاند مرارًا أنها لا تريد أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة».

وتابعت رئيسة الوزراء الدنماركية قائلة: «إذا هاجمت الولايات المتحدة دولة أخرى من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن كل شيء سيتوقف».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لمح، في وقت سابق، إلى إمكانية شن هجوم عسكري على جزيرة جرينلاند، وذلك عقب إعلان اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أمريكية في فنزويلا.

وقال ترامب، في حديث لمجلة «ذي أتلانتيك»، إن فنزويلا قد لا تكون الدولة الأخيرة التي تتعرض لتدخل أمريكي.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى جرينلاند بالتأكيد، فهي محاطة بسفن روسية وصينية».