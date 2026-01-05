الأهلي يزف خبرا سارا عن حمزة عبد الكريم وسط مفاوضات انتقاله إلى برشلونة

زف الأهلي أخبار سارة عن مهاجمه الشاب، حمزة عبد الكريم، وسط التفاوض مع نادي برشلونة الإسباني لانتقاله إلى العملاق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

قال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عقب مران الفريق مساء اليوم الإثنين إن المهاجم الشاب البالغ من العمر 18 عاما تعافى تماما من إصابته بكدمة في القدم التي تعرض لها خلال مواجهة المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر".

وأشار طبيب الأهلي إلى أن حمزة عبد الكريم خضع لفحص طبي خلال الساعات الماضية، وشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، وأصبح ‏جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو، المقرر لها يوم السبت المقبل، في بطولة كأس الرابطة.

ويتفاوض الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية مع مسؤولي برشلونة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى صفوف النادي الكتالوني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع بند لإمكانية الشراء.

وتوصل الطرفان لاتفاق مبدئي بشأن إتمام الصفقة بعد الاتفاق على عدد من البنود مثل إعادة البيع ونسب الأهلي من الحوافز المالية مع محاولات مسؤولي القلعة الحمراء لتوقيع عقد جديد مع اللاعب قبل إعارته إلى البارسا.