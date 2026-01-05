أصاب مستوطنون إسرائيليون مواطنا فلسطينيا، مساء الاثنين، واقتعلوا 150 شجرة في اعتداءات جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية في بيان، إن اعتداءات مستوطنين أسفرت عن إصابة راعٍ واعتقال نجله، في قرية بردلا بالأغوار الشمالية، شمالي الضفة.

وأوضحت المنظمة أن المواطن أنور صوافطة، أحد مربي الثروة الحيوانية، أُصيب بجروح في الرأس، ومُنعت سيارة الإسعاف الفلسطينية والمواطنون من الوصول إليه، وتُرك ينزف لساعات في المكان.

وأضافت أن المستوطنين هاجموا صوافطة وطاردوه، فيما اعتقل الجيش نجله مصعب، كما لاحقوا قطيع الأغنام في محاولة للاستيلاء عليه، لكنها تفرقت وعادت إلى الحظيرة القريبة.

واعتبرت المنظمة أن الاعتداء "يأتي في سياق حملة متصاعدة تستهدف مربي الثروة الحيوانية في الأغوار الشمالية، من خلال الاعتداءات المتكررة".

أما جنوبي الضفة، فقال الناشط أسامة مخامرة، إن مستوطنين اقتلعوا الاثنين 150 شجرة زيتون في خربة التبان بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وأضاف في تصريح وصل مراسل الأناضول، أن الأشجار تعود لكل من كايد محمد الحمامدة وأحمد محمود الحمامدة، كما تم تقطيع أجزاء من السياج المحيط بالأرض.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون نحو 4 آلاف و723 اعتداء بالضفة الغربية، خلال العام 2025، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعا بدويا تضم ألفا و90 شخصا.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.