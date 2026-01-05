رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس صلاة عيد الميلاد بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان

ترأس رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم، صلاة عيد الميلاد في مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة العاشر من رمضان، بمشاركة القس يشوع بخيت، راعي خدمة الإصلاح والتأهيل، والأمين العام لمجلس كنائس مصر.

وقال رئيس الأساقفة، في كلمته خلال الصلاة، إن «عيد الميلاد يدعونا إلى أن نرى الله وسط واقعنا، وأن نحوّل الإحباط إلى رجاء، والألم إلى شَرِكة، والتوقعات المنكسرة إلى مواعيد إلهية». وأضاف: «قد لا نجد ما حلمنا به، لكننا سنجد ما هو أعظم، وهو حضور المسيح نفسه، الذي يشرق نوره في الظلمة ويمنح سلامًا يفوق كل عقل».

وتابع: «حين نبحث عن الله، ونقدّم له أفضل ما لدينا، ونطيع صوته، يبدأ الميلاد الحقيقي في قلوبنا».

وتُقدّم الكنيسة الأسقفية هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، التي تتولى إصدار تصاريح الزيارات، والسماح للنزلاء بأداء الصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية، التي يقدّمها القس يشوع بخيت، راعي خدمة الإصلاح والتأهيل، بشكل شهري، فيما يترأس رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي صلوات الأعياد.

وأوضح أن الخدمة تسعى إلى تلبية الاحتياجات الروحية للنزلاء، من خلال تقديم عظات شهرية منتظمة، إلى جانب الاهتمام بالجوانب الإنسانية، ولا سيما دعم النزلاء الأجانب عبر تسهيل إجراءات سفرهم وعودتهم إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة العقوبة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

يُذكر أن خدمة نزلاء الإصلاح والتأهيل بدأت في الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وتُقدَّم للرجال والنساء من النزلاء الأجانب، نظرًا لعدم وجود من يعولهم من الأهل أو الأصدقاء داخل مصر، إضافة إلى النزلاء المصريين.