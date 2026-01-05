القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف منشآت لحزب الله وحماس في لبنان

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على عدة بلدات في لبنان استهدفت بلدة المنارة وبلدة عين التينة في منطقة البقاع شرقي البلاد، بالإضافة إلى بلدة عنان في قضاء جزين جنوب لبنان.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إنّ الغارات استهدفت أهدافًا تابعة لكل من حزب الله وحركة حماس.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر سلسلة من الإنذارات لسكان بلدات في الجنوب اللبناني والبقاع وحذر من استهداف منشآت تابعة لحركة حماس في لبنان.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال كان يقتصر عادة على استهداف منشآت تابعة لحزب الله، إلا أن هذه المرة تضمنت تحذيرًا واضحًا لسكان البلدات الجنوبية حول استهداف منشآت حماس.

وذكر، أن البلدة الأولى التي شملتها التحذيرات كانت عنان في قضاء جزين جنوب لبنان، والتي تقع شمال نهر الليطاني وقريبة من نهر الأولي، فيما كانت البلدة الثانية هي المنارة في البقاع الشرقي، وتقع بالقرب من منطقة راشيا الوادي ومنطقة المصنع التي تضم معبر المصنع الرابط بين لبنان وسوريا، على الحدود اللبنانية.