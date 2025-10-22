تحدث الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، عن لقائه مؤخرًا مع الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، باعتباره عضوًا في جمعية الأخير.

وقال خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، إنه اندهش من الفيلم الذي عرضه الوزير الأسبق حول ميلاد فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن الفيلم الذي تراوحت مدته ما بين 3 إلى 4 دقائق، تحدث فيه الوزير الأسبق مع الرئيس الراحل حسني مبارك، وزوجته السيدة سوزان مبارك عن إنشاء المتحف.

وفي سياق متصل، روى أن الأدباء والمثقفين «شاطوا» بعد تعيين فاروق حسني وزيرا للثقافة، لأنهم لم يتقبلوا أن يتولى المنصب فنان تشكيلي.

وأضاف: «إلى أنا حضرت كسكرتير لجلسة الرئيس مبارك مع مجلس الوزراء الجديد، قال له يا فاروق قول لي هتعمل إيه في افتتاح الأوبرا الجديدة عام 1988، وتحدث فاروق حسني وصمت الجميع لمدة ساعة إلا ثلث وكأن على رؤوسهم الطير، وانتهت الجلسة بنوع من الإبهار ومبارك ينظر بإعجاب إليه».

ولفت إلى أن «حسني» استطاع أن يظهر للحضور أنه يفهم جيدًا في الموسيقى والأدب والفن، راويًا أنه أخبره يومها بأنه «اعتمد رسميًا وزيرًا رائعًا للثقافة».