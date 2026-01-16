قال الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، إن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر قناة اكسترا نيوز، أن المنظومة الصحية تعتمد على قطاعين رئيسيين هما القطاع العلاجي ممثلًا في المستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب القوافل العلاجية والخدمات الوقائية، التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الصحة للحد من الأمراض وتقليل الأعباء على المواطن والدولة.

وأوضح أن أسوان كانت ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث بدأ التشغيل الرسمي للمشروع في يوليو 2025 بعد سنوات من الإعداد والتخطيط.

وأشار إلى تطوير وتأهيل ما يقرب من 100% من المستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من المبادرات الرئاسية الصحية التي تصل إلى مختلف الفئات وتقدم خدمات الكشف والعلاج وتوفير الأدوية.

ونوه بأن مبادرة «حياة كريمة» أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين الملف الصحي، من خلال تطوير الوحدات الصحية ومشروعات الصرف الصحي والإصحاح البيئي.

وأكد أن القوافل الطبية المجانية، التي تضم 14 عيادة متنقلة، تجوب القرى والمناطق النائية لتقديم الكشف والعلاج والأدوية، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات، لضمان حصول المواطن على خدمة صحية متكاملة.

وأشار سعيد إلى أن التثقيف الصحي يمثل محورًا مهمًا في عمل الوزارة، من خلال خطط مدروسة لنشر الوعي والوقاية من الأمراض، ومكافحة الشائعات عبر القنوات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن رضا المواطن هو الهدف الأساسي، مع وجود متابعة مستمرة لأي شكاوى أو ملاحظات والعمل على حلها بشكل فوري.