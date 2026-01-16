 محمد رمضان يطرح أحدث أغنياته هو في زي محمد - بوابة الشروق
الجمعة 16 يناير 2026 7:32 م القاهرة
محمد رمضان يطرح أحدث أغنياته هو في زي محمد


نشر في: الجمعة 16 يناير 2026 - 7:21 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يناير 2026 - 7:21 م


طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي تحت اسم «هو في زي محمد»، عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب» وجميع المنصات الإلكترونية.

«هو في زي محمد» من كلمات مصطفى حدوته، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع كولبيكس بوي.

وتقول كلمات الأغنية:
« محمد راجع رجعه شديدة.. محمد جاب عربيه جديدة.. وسع بيب بيب بيب.. وسع بيب بيب بيب.. محمد عدى بتوع امريكا.. محمد بقا يلعب مزيكا.. اسمع.. اسمع.. محمد ده الغالي ابن الغالي.. محمد بقا دايماً في العالي.. بيطلع فوق فوق فوق.. بيطلع فوق فوق فوق.. محمد ده بيسهر صباحي.. محمد عايزك دايماً صاحي.. اصحي فوق فوق فوق.. اصحي فوق فوق فوق.. محمد.. هو في زي محمد.. محمد.. ياريتكو زي محمد.. محمد.. هو في زي محمد.. محمد.. ده كله الا محمد».

ويُشار إلى أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية «بيب بيب»، وهي من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع أحمد فيجو.

 

 

