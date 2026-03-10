البحرين: وفاة سيدة وإصابة 8 إثر العدوان الإيراني السافر على مبنى سكني بالمنامة

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية، إحصائية جديدة لعدد ضحايا الهجوم الإيراني على مبنى سكني في العاصمة المنامة.

وذكرت الداخلية البحرينية عبر حسابها على منصة إكس: «وفاة امرأة بحرينية (29 عاما) وتسجيل 8 إصابات جراء العدوان الإيراني السافر على مبنى سكني بالعاصمة المنامة».

وزارة الداخلية : وفاة امرأة بحرينية (29 عاما) وتسجيل 8 إصابات جراء العدوان الإيراني السافر على مبنى سكني بالعاصمة المنامة. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 9, 2026

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 102 صاروخ و 173 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة منذ بدء الهجمات الإيرانية.

وشددت القيادة العامة على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، أسفر عن مقتل المئات، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات. كما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.