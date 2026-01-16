حملة مناهضة الاحتلال عن انعقاد لجنة إدارة غزة بالقاهرة: لحظة أمل لوقف الحرب وإعادة الإعمار

قال الدكتور رمزي عودة أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، إن انعقاد اجتماعات اللجنة الوطنية الفلسطينية في القاهرة للمرة الأولى يُعد لحظة فارقة انتظرها الفلسطينيون طويلًا بعد جهود كبيرة شاركت فيها أطراف عدة، في مقدمتها مصر، إلى جانب تدخل ومتابعة من الولايات المتحدة، رغم توقع وجود عراقيل إسرائيلية ما زالت قائمة.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الخطوة تمثل صورة أمل لكل فلسطيني، إذ يمكن أن تسهم في وقف الحرب بشكل نهائي وتقديم خدمات الإغاثة والبدء في إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع تنسيق فعال مع القوى الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح أن اللجنة تعوَّل عليها في إدارة المرحلة الانتقالية، بما يضمن عودة قطاع غزة إلى الحاضنة الشرعية الوطنية الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير، والانتقال لاحقًا إلى المراحل النهائية من العملية السياسية.

وأشار رمزي عودة إلى أن هناك تحديات كبيرة ما زالت مطروحة، في ظل تصريحات إسرائيلية تتعلق بمعبر رفح ونزع سلاح حركة حماس، إلا أن العمل الجاري اليوم في القاهرة، بالتزامن مع اجتماع اللجنة، يهدف إلى تجاوز هذه التحديات وفتح الطريق أمام مرحلة ثانية حقيقية، عنوانها الأبرز إعادة الإعمار.

وأكد أن الدعم الدولي بما في ذلك الموقف الأمريكي وقرار مجلس الأمن الأخير، قد يسهم في تسريع الوصول إلى حلول تخفف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وسبق أن أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث، بدء أعمال اللجنة رسميا انطلاقا من اجتماعها في القاهرة اليوم.

وقال إنّ تشكيل هذه اللجنة جاء ثمرة توافق وطني واسع وتفويض من القيادة الفلسطينية، مدعومًا بظهير دولي وأمريكي لضمان إخراج الشعب الفلسطيني من أزمته الراهنة.

وأوضح شعث في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن تكليفه برئاسة اللجنة يستند إلى أسس قانونية وسياسية متينة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة.

وشدد على أنّ التحرك جاء بتصريح مباشر من القيادة الفلسطينية التي تطمح لأن تكون هذه اللجنة حلقة وصل حيوية بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمهّد الطريق لتحقيق الحلم الوطني وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.