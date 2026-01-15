سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أن رئيسه صامويل إيتو، تعرض لعقوبة من من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

أشار الاتحاد الكاميروني في بيان رسمي إلى إيقاف إيتو 4 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار بسبب الأحداث التي أعقبت مباراة الكاميرون ضد المغرب في دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا.

وكان كاف أعلن عبر موقعه الرسمي عن فتح تحقيق بشأن أحداث مباراتي دور الثمانية، الكاميرون أمام المغرب، والجزائر ضد نيجيريا.

واعترض صامويل إيتو بحدة على باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقب توديع الكاميرون لأمم أفريقيا بالخسارة بهدفين دون رد أمام المغرب.

وأكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أنه بصدد اتخاذ كافة سبل الاستئناف القانونية المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها وفقا للمهلة الزمنية المحددة.