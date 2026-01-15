الزمالك يصطدم بإيقاف قيد تاسع من الفيفا

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة جديدة على نادي الزمالك بإيقاف القيض وذلك بسبب قضية تاسعة معلقة.

وسبق أن عوقب الزمالك بالحرمان من قيد صفقات جديدة لـ 3 فترات انتقالية وذلك على خلفية 8 قضايا لم يلتزم فيها النادي سواء بسداد مستحقات لاعبين ومدربين سابقين، أو على الأقل الوصول لتسوية نهائية.

ولم يكشف "فيفا" عبر موقعه الرسمي عن سبب القضية التاسعة، لكنه أكد أنها جاءت بتاريخ 14 يناير الحالي، ولمدة 3 فترات انتقالية أيضا.

وسبق أن ذكر مصدر بإدارة الزمالك أن عقوبة إيقاف القيد ستنتهي تلقائيا بمجرد زوال السبب والتزام النادي بسداد المستحقات السابقة لكافة الأطراف.