قال المتحدث باسم حركة فتح، إياد أبو زنيط، إن المهام العاجلة والأولويات التي تضعها اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، تتعلق بالأشياء التي تمس حياة المواطن الفلسطيني، لافتا إلى أن قطاع غزة يمر بنكبة سببتها إسرائيل ووصلت إلى حدها الأقصى في التدمير.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر «TEN» إلى وجود ما يقرب من 98 مليون طن من الركام في قطاع غزة، و90% من البيئة بكل أشكالها التعليمية والمعرفية والصحية مدمرة، مؤكدا أن الخطوة الأولى تتمثل في إغاثة الأهالي في القطاع، ويشمل ذلك إدخال الكرفانات والمساعدات.

وشدد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار لضمان إيواء حقيقي وإدخال للمساعدات، بالإضافة إلى فتح المعابر، مشيرا إلى أن الإغلاق الذي دام ما يقرب من ثلاث سنوات سبب إشكاليات في القطاعين الصحي والمعرفي.

وأكد أن الدور المصري قيادة وشعبا «لا يُثمن ولا يكتب إلا بماء الذهب»، مشددا أن الموقف المصري منذ بداية الأزمة كان «سندا حقيقيا» للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر منعت التهجير رغم كل الضغوط التي مورست عليها وبدأت منذ اليوم السادس أو السابع من أكتوبر، مشيدا بالموقف المصري «العروبي» برفض التهجير.

وأرجع منع التهجير إلى سببين؛ الأول الموقف المصري، والثاني صمود الشعب الفلسطيني، مشددا أن مصر ترفع دائما راية «الأم العربية» التي تحتضن الجميع، قائلا: «مثلما هي أم الدنيا، هي أم كل الدول العربية وأم للشعب الفلسطيني وتقف معه صفا واحدا وسندا للقضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن القاهرة بذلت كل الجهود لتكوين لجنة إدارة قطاع غزة وضمان دور لكل الفلسطينيين، ورفضت الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما رفضت التهجير ولم ترضخ لأية ضغوط، مؤكدا أن «بدون مصر سيصبح الموقف الفلسطيني ضعيفا».

ونوه إلى أن مصر سارت في مسارات مختلفة شملت الدعم الإنساني والسياسي والدبلوماسي للشعب والسلطة الفلسطينية، موجها الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي ومتمنيا لمصر التوفيق والعودة لسابق عهدها في احتضان المبادرات العربية.

وأفادت «القاهرة الإخبارية» الجمعة، ببدء أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بالقاهرة، وذلك وصول جميع أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة إلى مصر، وأصدرت الفصائل والقوى الفلسطينية في القاهرة بيانا أعلنت فيه توحيد الرؤية الوطنية بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.