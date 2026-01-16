حرص الفنان هاني شاكر على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، حيث أصدر بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كشف خلاله عن نجاح العملية وموعد استئناف نشاطه الفني.

وجاء في بيان هاني شاكر: «يطمئن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر جمهوره الكريم ومحبيه في مصر والعالم العربي إلى أن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة، وذلك بعد العملية الجراحية التي أُجريت له في العمود الفقري (تثبيت فقرات)، والتي تكللت بالنجاح بفضل الله».

وتابع البيان: «بناءً على نصيحة الأطباء، يخضع الفنان هاني شاكر حاليًا لفترة راحة تمتد لمدة عشرة أيام، على أن يستأنف نشاطه الفني اعتبارًا من 31 يناير الجاري، من خلال حفل فني يُقام في أبو ظبي».

واختتم البيان: «كما يؤكد المكتب الإعلامي أن جميع الحفلات المعلنة قائمة في مواعيدها، وتشمل: 13 فبراير في باريس، و14 فبراير في بيروت، و2 أبريل في القاهرة».

وقد عبّر هاني شاكر عن شكره العميق لجمهوره العريض على محبته واهتمامه ودعواته الصادقة، مؤكدًا شوقه الكبير للقاء محبيه قريبًا.