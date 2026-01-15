ترامب: الولايات المتحدة حددت المذنب في تسريبات فنزويلا وهو قابع بالسجن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأجهزة الأمنية المختصة في بلاده تمكنت من تحديد هوية الشخص المسؤول عن التسريبات حول فنزويلا.





وقال الرئيس ترامب: "تم العثور على الشخص الذي سرب المعلومات، وهو الآن في السجن، ومن المرجح أن يبقى هناك لفترة طويلة".



في وقت سابق، صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، بأنه تم تنفيذ تفتيش منزل موظف محتجز في صحيفة واشنطن بوست. وجاء ذلك في إطار تحقيق في الحصول غير القانوني على معلومات عسكرية سرية ونشرها.

يذكر أن الولايات المتحدة شنت ضربات على فنزويلا صباح السبت 3 يناير، حيث دخلت قوة خاصة مجمع مادورو واعتقلته مع زوجته سيليا فلوريس. وكان أعلن ترامب أنهما في طريقهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم "بإدارة" فنزويلا حتى يحدث انتقال "آمن" للسلطة.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن "تضامنها مع شعب فنزويلا"، وعن "قلقها الشديد" من التقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، داعية إلى "الإفراج عنهما" و"منع المزيد من التصعيد" في الوضع.