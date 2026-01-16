أكدت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، أن انطلاق المرحلة الثانية من وقف الحرب على قطاع غزة يمثل لحظة فارقة في مسار التهدئة، تعكس ثمار التحرك المصري المتزن، والدور القيادي الذي تضطلع به الدولة المصرية في إدارة واحدة من أعقد ملفات المنطقة.



وقالت بوريص، في بيان لها اليوم ، إن احتضان القاهرة أول اجتماع لأعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة يعكس مجددًا مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وقوة تأثيرها في جمع الأطراف الفلسطينية على رؤية موحدة، قادرة على الانتقال من مربع الصراع إلى مسار التنظيم والبناء.



وأضافت أن تزامن هذه الاجتماعات مع إعلان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، والتوافق الذي تحقق بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، يؤكد أن الجهود المصرية لم تتوقف عند حدود التهدئة، بل امتدت إلى تأمين مسار سياسي قابل للحياة، وتحويل التفاهمات إلى إجراءات ملموسة على الأرض.



وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدعم المباشر من القيادة السياسية المصرية لتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية، وتوليها مهام إدارة القطاع، يمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف المعاناة الإنسانية، وتهيئة الأجواء لإعادة الاستقرار وبدء جهود إعادة الإعمار.



وشددت مروة بوريص على أن مصر تتحرك من منطلق ثوابت قومية راسخة، تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، وتتعامل معها باعتبارها قضية أمن قومي وإنساني في آن واحد.



كما أكدت على أن نجاح المرحلة الثانية من الاتفاق يفتح نافذة أمل حقيقية أمام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويجدد الثقة في الدور المصري القادر على إدارة التوازنات الدقيقة، وحماية فرص السلام، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة بأكملها.