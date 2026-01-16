سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة خمسة أشقاء نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الضحايا لقوا مصرعهم بسبب استنشاق الغاز المنبعث داخل المسكن، فيما جرى نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لمباشرة إجراءات الصفة التشريحية.

كما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، واستكمال التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.