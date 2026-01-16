سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد مواطنان وأُصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء خروقات قوات الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستشهدت الطفلة شام خليل إبراهيم الجبالي (10 سنوات)، جراء إلقاء قنبلة من طائرة «كواد كابتر» على مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

كما استشهد الطفل محمد رائد البراوي (16 عامًا)، إثر إصابته بعيار ناري في الرأس أطلقه جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأُصيب مواطن بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أُصيب صياد برصاص بحرية الاحتلال في بحر خان يونس.

وكانت المواطنة صباح أحمد علي أبو جامع (62 عامًا) قد استشهدت جراء إطلاق نار عشوائي من الآليات الإسرائيلية غربي خان يونس.