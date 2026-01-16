ألقت مُسيرة إسرائيلية، الجمعة، قنبلة صوتية قرب ساحة بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، فيما استهدف قصف مدفعي منزلًا «غير مأهول» عند أطراف البلدة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مُسيرة إسرائيلية ألقت عصر اليوم قنبلة صوتية بالقرب من ساحة بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

ولاحقًا، أضافت الوكالة أن «قصفًا مدفعيًا استهدف منزلًا غير مأهول عند أطراف البلدة نفسها».

وفي السياق، أفادت الوكالة بأن الطيران المُسيّر الإسرائيلي حلّق أيضًا على علو منخفض فوق بلدات عدلون والغازية وقناريت في قضاء صيدا جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق الجمعة، قُتل لبنانيان في غارتين إسرائيليتين استهدفتا قضاءي صور والنبطية جنوبي البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وتأتي الغارات الأخيرة في إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر 2024.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية عن مئات الشهداء والجرحى، فضلًا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفًا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوّله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.