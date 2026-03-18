السعودية تدمر مسيرة حاولت الاقتراب من أحد معامل الغاز في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من تدمير مسيرة حاولت الاقتراب من أحد معامل الغاز في المنطقة الشرقية من المملكة الغنية بالنفط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيرة حاولت الاقتراب من أحد معامل الغاز بالمنطقة الشرقية، وعملية الاعتراض والتدمير لم ينتج عنها أي أضرار.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق مساء اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد باليستي في العاصمة السعودية الرياض.

وأطلق الدفاع المدني السعودي مساء اليوم الأربعاء الإنذار المبكر في الرياض، إثر سماع أصوات ناتجة عن تهديد معادي.

وتتزامن التهديدات الباليستية التي أعلنت دفاعات السعودية عنها مع موعد انعقاد الاجتماع الوزاري الإقليمي الذي يضم وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، في إطار تنسيق المواقف حيال التطورات المتسارعة في المنطقة، وسط تصاعد الاعتداءات التي تطال دول الخليج.

وفي ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأربعاء أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين اقتربتا من حي السفارات غربي الرياض.

وكشف اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع عن أن دفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه المنطقة الشرقية، اليوم.

وفي غضون الساعات الماضية، اعترضت السعودية ودمرت 19 مسيرة معادية في الشرقية أيضاً.

يذكر أن السعودية كانت حذرت في وقت سابق من العواقب الوخيمة على ضوء استمرار إيران بانتهاك سيادة الدول، ومبادئ القانون الدولي.

كما دانت بأشد العبارات "الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لدول الخليج والأردن"، مؤكدة تضامنها الكامل، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

ومنذ تفجر الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى أطلقت طهران آلاف المسيرات والصواريخ نحو إسرائيل ودول الخليج بزعم استهداف قواعد ومصالح أميركية، علماً أنها طالت موانئ ومواقع سكنية ومدنية، على الرغم من أن الدفاعات الجوية الخليجية أسقطت أغلبها.