سكر أبو قرقاص: 18 يناير آخر موعد لاستقبال شحنات توريد محصول القصب

حددت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة بالمنيا، يوم الأحد 18 يناير 2026 موعدا نهائيا لآخر شحنات توريد محصول القصب لمصانعها عن موسم 2025 - 2026؛ وذلك لكل المناطق الزراعية والهيئات المتعاقدة.

وأكدت الشركة في بيانها، أن هذا الموعد يسري على جميع وسائل النقل، سواء سكة حديد أو لواري أو جرارات زراعية، وأنها تناشد المزارعين والهيئات الزراعية المتعاقدة سرعة التوجه إلى مهندسي المناطق المختصة، لتحديد العربات اللازمة لشحن المحصول في المواعيد المقررة.

واختتمت الشركه بيانها، بأنها تهيب بمزارعي القصب والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي الالتزام بالموعد النهائي لآخر شحنات توريد محصول القصب لموسم هذا العام.