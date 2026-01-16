ترامب يهدد بفرض رسوم ضد رافضي السيطرة الأمريكية على جرينلاند: إننا بحاجة إليها من أجل الأمن القومي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تتصرف بما يتماشى مع موقف الولايات المتحدة بشأن منحها السيطرة على جزيرة جرينلاند.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع في البيت الأبيض، الجمعة، قال ترامب إنه قد يفرض رسوما جمركية على الدول التي لا تتفق مع الولايات المتحدة بشأن جرينلاند.

وخلال حديثه عن مقارنة أسعار الأدوية في بعض الدول الأوروبية، تطرق ترامب إلى تفاصيل تتعلق بإمكانية فرض الولايات المتحدة ضرائب على فرنسا، مضيفا: "يمكنني أن أفعل الشيء نفسه فيما يخص جرينلاند".

ولوّح ترامب بإمكانية استخدام الرسوم الجمركية ورقة ضغط لإقناع الدول التي لا تنسجم مع المصالح الأمريكية حيال غرينلاند، مضيفا: "إننا بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي".

وجاءت تصريحات ترامب في وقت كان وفد من الكونجرس الأمريكي يجري لقاءات في كوبنهاجن مع نواب من الدنمارك وجرينلاند لبحث الطلب المتعلق بالسيطرة على الجزيرة.

ومؤخرا، قال ترامب إن بلاده لا تريد "أن تذهب روسيا أو الصين إلى جرينلاند"، وإنه "إذا لم نستحوذ نحن على جرينلاند فستكون روسيا أو الصين جارتكم. هذا لن يحدث".

وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.