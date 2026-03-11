سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، الأربعاء، إعادة الولايات المتحدة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي في "الفيدرالي الأمريكي" بعد توقف دام 15 عاما.

وأكد باراك في منشور له عبر منصة "إكس"، أن الرئيس دونالد ترامب أتم تعهده بدعم استقرار المنطقة.

وقال: "لقد أوفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوعده بمنح سوريا فرصة".

وأشار إلى أنه "أُعيد تفعيل حساب البنك المركزي السوري لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأول مرة منذ عام 2011".

وأكد أنه "تحقق تقدم كبير وتنسيق مثمر بين الحكومتين السورية والأمريكية، ما أدى إلى نتائج ملموسة".

وتمثل إعادة فتح حساب مصرف سوريا المركزي في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك إنهاءً فعليا لسنوات من التجميد المالي الذي فرض في أعقاب عام 2011.

وفي 10 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.

وفي ديسمبر، وقّع ترامب في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".

وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عن سوريا عقب توقيع ترامب على القانون.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهّد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وجرى توقيع قانون قيصر خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى (2017-2021) لفرض عقوبات على النظام السوري المخلوع، لكن تطورات سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.