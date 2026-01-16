ترامب يشكر إيران على إلغاء إعدامات المحتجين: أقنعني ذلك بالتراجع عن ضربكم

بعد تراجع حدة التهديدات الأمريكية بالخيار العسكري ضد إيران خلال الساعات الماضية، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة شكر إلى الإيرانيين.

وقال ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال» اليوم الجمعة: «أُقدّر عاليًا إلغاء القيادة الإيرانية لجميع عمليات الإعدام المقررة أمس (أكثر من 800 عملية)».

وختم ترامب تدوينته قائلًا: «شكرًا لكم!».

كما أشار إلى أنه أقنع نفسه بعدم ضرب إيران بعد إلغاء الإعدامات أمس.

وجاء ذلك بعدما كشف المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أنه تواصل مع الإيرانيين.

وقال ويتكوف، في تصريحات اليوم الجمعة: «تواصلنا مع الإيرانيين بشأن مخاوفنا من القتل وعمليات الإعدام بحق المحتجين»، وفق ما نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم».

كما أكد أنه تم توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، قائلًا: «ترامب حذّر الإيرانيين.. وبتوجيهه تواصلنا معهم أمس حول مخاوفنا من القتل وعمليات الإعدام الجماعية.. وقد توقّف ذلك».

وتابع: «ترامب وحده يمتلك القوة غير القابلة للطعن التي تُخضع الناس»، وفق تعبيره.

ومع ذلك، شدد ويتكوف على أمله في حل دبلوماسي، لافتًا إلى أن «هناك 4 ملفات تحتاج إلى حل، ألا وهي: تخصيب اليورانيوم، والصواريخ، ووكلاؤهم في الشرق الأوسط».

ورأى أن «إيران في وضع اقتصادي صعب، إذ لا توجد مياه لمدة 16 ساعة في اليوم، ولا كهرباء لمدة 12 ساعة في اليوم، والتضخم يتجاوز 50%».

وقال: «إذا أرادوا العودة إلى الأسرة الدولية، فيمكن حل ذلك دبلوماسيًا.. لأن البديل سيئ».

وفي السياق ذاته، وجّه رسالة مباشرة للمتظاهرين الإيرانيين قائلًا: «هؤلاء أناس شجعان بشكل استثنائي.. ونحن نقف إلى جانبهم».

وكان ترامب أعلن أمس أنه أُبلغ بأن «عمليات القتل بحق المحتجين توقفت»، واصفًا الأمر بـ«الجيد».

- لا إعدامات

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «فوكس نيوز» مساء الأربعاء، أنه «لا إعدامات على الإطلاق» ستُنفذ بحق المتظاهرين.

وجاءت تلك التصريحات بعدما تصاعدت التوترات بين البلدين، إثر تهديد ترامب بالتدخل لحماية المحتجين، فيما ردت طهران بأنها ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، فضلًا عن إسرائيل، إذا تعرضت لهجوم عسكري.

وكانت إيران شهدت منذ 28 ديسمبر الماضي موجة احتجاجات على الوضع الاقتصادي والمعيشي، تحولت في بعض المناطق إلى مطالب سياسية وشعارات ضد الحكم.

كما تخللت التظاهرات مواجهات بين الأمن ومحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات، وفق ما أكدته السلطات الإيرانية.

إلا أن عراقجي أشار إلى أن «بعض العناصر الإرهابية توغلت بين المتظاهرين، وأطلقت النيران من أجل رفع أعداد القتلى»، وفق تعبيره.