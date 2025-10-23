علقت الفنانة حنان مطاوع، على أزمة ظهورها وتجسيد والدها المخرج الراحل كرم مطاوع، بتنقية الذكاء الاصطناعي في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة «ON»، مساء الأربعاء، إنها قبل الواقعة بأسبوع تواصلت معها مجلة شهيرة ومرموقة لإجراء حوار ووضع صورتها على الغلاف.

وذكرت أن المجلة طلبت منها إرسال صور لوضعها على الغلاف وتضمينها ضمن المادة الحوارية، لكنها فوجئت قبل نشر الموضوع بيوم بصور مغايرة تمامًا.

وأضافت: «لما فتحت صورة بروفة الغلاف اللي هتنزل تاني يوم، لاقيت إن دي مش الصور اللي أنا بعتتها، ومش هي الصور اللي اتصورتها في حياتي، ولابسة لبس عمري ما لبسته.. تجاوزوني خالص وفبركوا كل حاجة».

وأشارت إلى أن المسألة أثارت استيائها لدرجة التهديد برفع قضية حال نشر الموضوع بالصور المعدلة، موضحة أنها تواصلت مع الصحفية المسئولة عن الحوار وأخبرتها بأن الأمر بمثابة «سرقة».

وروت أنها أخبرت الصحفية بأنها كان من الممكن أن تطلب صورًا أخرى، مضيفة: «قالت لي إن الصور دي شخص نزلها على إنستجرام وأنا عملت لايك.. أعمل لايك لحد عنده تصور من باب الضحك، غير إني عاملة حوار لمجلة مرموقة، ده مش شكلي اللي عاوزة أظهر بيه للناس».

وأكدت أن المجلة اعتذرت لها وطلبت صورًا أخرى أُرفقت مع الحوار، لكنها فوجئت بمقطع الفيديو الذي انتشر لها ولوالدها بعد أقل من أسبوع من الواقعة.

وأكملت: «لا شك في نية الشخص الذي صمم الفيديو وأنه يرغب في إرسال رسالة لطيفة، لكن كان عندي سؤال ثم ماذا بعد، لما أبقى أنا متكلمة مع رئيس تحرير مجلة، ويتجاوزوا الصور بصور ذكاء اصطناعي بشكل لم أرتضيه على نفسي ولم أظهر به سابقًا، وبعدها فوجئت بنفسي في مشهد تمثيلي مع والدي في لحظة زي دي، ماذا لو اتحطيت في فيلم ضد معتقداتي أو أفكاري الإنسانية؟».