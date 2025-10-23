تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

واصل تشيلسي الإنجليزي انتصاراته التي دأب على تحقيقها في مختلف المسابقات مؤخرا، وحقق فوزا ثمينا وكاسحا 5 / 1 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج) في لندن، حسم تشيلسي المباراة لمصلحته عمليا، حيث افتتح مارك جويو التسجيل للفريق الأزرق في الدقيقة 18، بعد دقيقة واحدة من طرد كينيث تايلور، لاعب أياكس أمستردام، فيما أضاف الإكوادوري مويسيس كايسيدو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.

وقلص فوتر فيخهورست الفارق بتسجيله هدفا لأياكس في الدقيقة 33 من ركلة جزاء غير أن الأرجنتيني إنزو فرنانديز والبرازيلي إيستيفاو ويليان أضافا الهدفين الثالث والرابع لتشيلسي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

واختتم تيريك جورج مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لتشيلسي في الدقيقة 48.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لتشيلسي في مختلف المسابقات، حيث لم يعرف فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا سوى طعم الانتصارات منذ خسارته 1 / 3 أمام ضيفه برايتون بالدوري الإنجليزي في 27 سبتمبر الماضي.

وفاز الفريق الأزرق، منذ ذلك الحين، على بنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتغلب على ليفربول ونوتينجهام فورست بالدوري المحلي.

وأصبح في جعبة تشيلسي، الذي حقق فوزه الثاني في دوري الأبطال هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، 6 نقاط في المركز الحادي عشر، في حين بقي أياكس بلا رصيد من النقاط في ذيل الترتيب، مواصلة بدايته الكارثية في البطولة القارية، بعدما خسر في لقاءاته الثلاثة الأولى بمرحلة الدوري.