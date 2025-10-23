قطر تؤكد أن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثل الركيزة الأساسية للنظام الدولي

أكدت قطر، أن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثل الركيزة الأساسية للنظام الدولي القائم على العدالة والمساواة، مشددة على أن تعزيز الامتثال لأحكام الميثاق مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل الدول الأعضاء.

جاء ذلك، في بيان دولة قطر، الذي ألقاه عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبدالعزيز جاسم المرزوقي، أمام اللجنة السادسة خلال الدورة الثمانين للجمعية، حول البند 83 المعنون "تقرير اللجنة الخاصة بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعرب المرزوقي عن تقدير دولة قطر للأمين العام للأمم المتحدة على تقريره الوارد في الوثيقة (إيه/80/33)، وما تضمنه من استعراض شامل لأعمال اللجنة الخاصة والتقدم المحرز في تحديث مرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، مشيرا إلى أهمية هذين المرجعين في توثيق السوابق القانونية وتشجيع الدول الأعضاء على دعم الجهود الرامية إلى تطويرهما وتوفرهما بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن دولة قطر تؤكد دعمها الثابت لولاية اللجنة الخاصة، وتشيد بما حققته من تقدم في مناقشاتها البناءة حول مقترحات تهدف إلى تعزيز فاعلية المنظمة واحترام مبادئ الميثاق.

ولفت المرزوقي إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبرى لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفقا للفصل السادس من الميثاق، ولا سيما المادة (33) التي تنص على استخدام الوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق كوسائل أساسية لتسوية النزاعات الدولية.

وأكد أن دولة قطر حرصت على تطبيق هذه المبادئ عمليا من خلال دبلوماسيتها الوقائية ومساعيها الحميدة في الوساطة، ما يعكس التزامها الراسخ بروح الميثاق ومقاصده في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن دولة قطر تؤمن بأن إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز كفاءتها المؤسسية يعدان جزءا أساسيا من الجهود الرامية إلى تحقيق مقاصد الميثاق ومبادئه، ولا سيما في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز العدالة والمساواة بين الدول الأعضاء.

وأشار المرزوقي إلى أهمية تنشيط أعمال الجمعية العامة بما يعزز دورها المركزي في منظومة الأمم المتحدة ويضمن التوازن بين أجهزتها الرئيسية، مشددا على دعم دولة قطر لمواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن بما يعزز تمثيله وشفافيته وكفاءته.

وقال إن مسألة حق النقض (الفيتو) تمثل عنصرا محوريا في عملية الإصلاح، وأن تقييد استخدامه، ولا سيما في حالات الجرائم الجسيمة، يسهم في منعها ويعزز مصداقية النظام متعدد الأطراف، كما أكد على ضرورة تحسين أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار داخله بما يتسق مع روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.

وعبر المرزوقي، في ختام البيان، عن تقدير دولة قطر للدور الذي تضطلع به الأمانة العامة في دعم أعمال اللجنة الخاصة، مؤكدا استعدادها لمواصلة مشاركتها الفاعلة والبناءة في أعمال اللجنة خلال الدورة المقبلة، تحقيقا للأهداف النبيلة المتمثلة في تعزيز سيادة القانون وصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز دور الأمم المتحدة في خدمة شعوب العالم.