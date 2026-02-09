شوبير لـ إمام عاشور: أعد حساباتك وابتعد عن الأخطاء

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسائل حاسمة إلى إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، حملت بين طياتها نصائح سلوكية وانتقادات مباشرة، على خلفية أزماته الأخيرة.

ويتواجد إمام عاشور حاليًا في المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع إدارة الأهلي، لأداء مناسك العمرة، ضمن فترة التزام وانضباط عقب تطبيق الإجراءات التأديبية بحقه.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»، إن الأهلي تعامل مع أزمة اللاعب وفق المبادئ والقواعد، مشيرًا إلى التزام إمام بالقرار، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة احتواء زملائه داخل الفريق، مؤكدًا أن هناك حالة من الغضب بينهم، ما يتطلب منه العمل على مصالحتهم.

وأضاف: «أوجّه رسالة مرتبطة بالسلوك، ولن أتردد في قولها على الهواء.. يا إمام، أعد حساباتك، فأنت تعيش أفضل فتراتك مع الأهلي، وعليك الابتعاد تمامًا عن أي أخطاء، واستغلال هذه المرحلة بأفضل شكل ممكن».

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية استثمار فترة التألق التي يعيشها اللاعب، سواء داخل الأهلي أو في أي تجربة مستقبلية، محذرًا من أن مسيرة العديد من النجوم الكبار انتهت بصورة صعبة بعد تراجعهم خارج الملعب.