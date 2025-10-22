حنان مطاوع عن أزمة تصويرها مع بنتها في أحد المولات: دول قلة عاوزة لقطات عشان الريتش

علقت الفنانة حنان مطاوع، على أزمة تصويرها مع ابنتها في أحد المولات، والتي دفعتها للغضب بسبب اختراق حياتها الشخصية وخصوصية ابنتها أماليا.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة «ON»، مساء الأربعاء: «لا دول الصحفيين ولا الإعلام الحقيقي ولا المصورين ولا الناس العادية بتوع الشارع.. دول قِلة عاوزين ينزلوا على صفحات معينة اللقطة وياخدوا ريتش».

وأكدت احترامها لجمهورها وأنها تشعر بـ«الونس» معهم، قائلة إن سكان المناطق الشعبية يبادلونها نفس الشعور، ويحترمون رغبتها في عدم تصوير ابنتها عند التقاط الصور معهم.

وأضافت: «لما بقول لهم إن بنتي متتصورش بيقولوا ملناش دعوة بيها ويجيبوها على جنب، بحس إني مع اخوالي وأعمامي، حتى في الأوساط الأعلى اجتماعيًا بلاقي نفس الحرية».

وأشارت إلى أنها تدين للصحافة بالكثير فيما وصلت إليه الآن، لأن موضوعاتهم تدفعها نحو الأمام، كما أنهم يسلطون الضوء على الأعمال التي تشارك فيها.

وروت أن الصحفيين والمصورين كانوا يلعبون مع ابنتها على هامش مهرجان شرم الشيخ للمسرح منذ 4 سنوات، ولم يفكر أحد في تصويرها.

وعن استنكار البعض لرغبتها في عدم تصوير ابنتها وربطه بالخوف من الحسد، علقت: «مش عاوزة أسرق طفولتها، مش عاوزة آخد حق مش بتاعي، هي كمان سنتين ممكن تبقى مطربة أو ممثلة وتنزل صورها على إنستجرام هي حرة، وممكن تيجي تقول لي أنا مش عاوزة ده.. أنا مستنية يكون عندها قرار في حياتها تاخده هي».