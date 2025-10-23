جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق مع جامعة فرجينيا لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب في قضايا الحقوق المدنية.

وأصبحت الجامعة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة شارلوتسفيل، هدفا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، عندما بدأت وزارة العدل مراجعة إجراءات القبول والمساعدات المالية في الجامعة.

واتهمت السلطات رئيس الجامعة جيمس رايان بالفشل في إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول التي وصفها ترامب بأنها غير قانونية.

وأدى تصاعد الضغوط إلى إعلان رايان استقالته من منصبه كرئيس للجامعة في يونيو الماضي، قائلا إن المخاطر كبيرة جدا على الأشخاص الآخرين في الحرم الجامعي في حال قرر "مواجهة الحكومة الفيدرالية من أجل الاحتفاظ بوظيفتي".