أكد أحمد ساري، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه السابق قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم أمام الأهلي، رغم خسارته بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال ساري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إن «زعيم الثغر» كان الطرف الأكثر سيطرة وخطورة خلال أغلب فترات اللقاء، وصنع عدة فرص مؤكدة، إلا أن غياب الحظ حال دون ترجمتها إلى أهداف، ليضيع فوز كان قريبًا من متناول الفريق.

وأشاد ساري بالعمل الذي يقوم به المدير الفني الحالي للاتحاد، تامر مصطفى، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل منظم ومتطور منذ توليه المسؤولية، وبات يمتلك شخصية فنية قوية داخل الملعب.

وأضاف أن الفريق السكندري تنتظره مواجهات غاية في الصعوبة خلال الجولات المقبلة، ما يستلزم القتال على كل نقطة لضمان البقاء في الدوري الممتاز، في ظل اشتداد المنافسة في مؤخرة الترتيب.

وفي سياق آخر، دافع ساري عن الحارس محمود عبد الرحيم «جنش»، مشددًا على أنه من أكثر اللاعبين خبرة وكفاءة في مركزه، لكنه لم يُنصف في بداية الموسم بعد الدفع به في توقيت غير مناسب أثناء تراجع النتائج.

وأوضح أن الحارس شارك في مباراتين فقط تلقى فيهما الفريق هزيمتين، ليُحمَّل المسؤولية بشكل غير عادل، رغم أن الظروف كانت صعبة على الجميع في تلك الفترة.

واختتم ساري تصريحاته مطالبًا بمنح «جنش» فرصة جديدة للمشاركة، لاستعادة مستواه وجاهزيته، مشيرًا إلى أن خبراته الكبيرة قادرة على مساعدة الاتحاد في المرحلة المقبلة.