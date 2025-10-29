سوريا تعلن الاعتراف بجمهورية كوسوفو بعد اجتماع ثلاثي في الرياض

أعلنت الجمهورية العربية السورية اعترافها الرسمي بجمهورية كوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة، انطلاقا من إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحرصها على تعزيز مبادئ السلام والاستقرار في منطقة البلقان والعالم.

جاء ذلك بعد اجتماع ثلاثي عُقد في العاصمة الرياض، وضم الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية وجمهورية كوسوفو، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات والتفاهم المشترك، بما في ذلك مسألة الاعتراف المتبادل وفتح آفاق التعاون الثنائي.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن هذا القرار يأتي في إطار السياسة السورية الرامية إلى توسيع جسور التعاون والانفتاح مع مختلف دول العالم، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة بين الشعوب.

وأعربت عن تقديرها العميق لجهود المملكة العربية السعودية ودورها البناء في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار والتفاهم، الذي أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.

وتتطلع دمشق إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوسوفو في أقرب وقت ممكن، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وفي أبريل الماضي، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.

وعبّر اللقاء حينها عن تطور في العلاقات بين البلدين، بعد غياب الاعتراف السوري باستقلال كوسوفو في ظل حكم النظام المخلوع.

واتهمت روسيا كوسوفو في عام 2012، بالسعي لتكون مكاناً لتدريب المعارضة السورية. وعلى الرغم من نفي كوسوفو لهذه الاتهامات، إلا أنها أقرت بوجود «اتصالات دبلوماسية بين حكومتها والمعارضة السورية»، وأكدت دعمها القوي لقضيتهم.





