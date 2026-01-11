جيش الاحتلال يزعم استهداف فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استهداف فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن «الجيش أغار قبل قليل، على فتحات أنفاق استخدمت لتخزين وسائل قتالية داخل عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان».

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، «رصد أنشطة لحزب الله خلال الأشهر الماضية داخل هذه المواقع، بما يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

وفي اعتداء إسرائيلي متواصل، شنَّ الطيران الحربي اليوم الأحد، سلسلة غارات استهدفت مناطق جنوبي لبنان.

وبحسب ما نشره موقع «النهار» اللبناني، استهدفت سلسلة غارات جوية عنيفة منطقة المحمودية ووادي برغز جنوب البلاد.

كما طالت الغارات الإسرائيلية مرتفعات الريحان والجبور ومحيط بلدتي القطراني والبريج جنوب لبنان.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أيضاً بلدة بصليا قضاء حزين. كما استهدفت غارة وادي شبيل في البقاع الغربي.

وأفاد الموقع بأن عدد الغارات على جنوب لبنان تجاوز الـ25.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان على وقع استمرار المعلومات والتهديدات الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة من تصعيد عسكري محتمل باتجاه لبنان.

وآخر هذه المعلومات كانت ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، السبت، عن مسئولين عدم استبعادهم «أن تنفذ إسرائيل عملية جديدة في لبنان قد تكون ضرورية لمساعدة الجيش اللبناني على نزع سلاح (حزب الله)».

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أواخر نوفمبر 2024، ارتكبت تل أبيب آلاف الخروقات، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

وكان يُفترص أن ينهي الاتفاق عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024؛ خلّفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب، استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.