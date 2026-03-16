 القيادة المركزية الأمريكية تدعي تدمير أكثر من 100 سفينة حربية إيرانية

ادعت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الاثنين، تدمير أكثر من 100 سفينة حربية إيرانية خلال الهجمات المستمرة منذ 28 فبراير الماضي.

جاء ذلك على لسان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في مقطع مصور نُشر على منصة "إكس"، تطرق فيه لآخر المستجدات بشأن الهجمات على إيران.

وذكر كوبر أن تأمين طرق التجارة في منطقة مضيق هرمز من بين الأهداف الرئيسية للقوات الأمريكية، وأنه "خدمةً لهذا الهدف تم تدمير أكثر من 100 سفينة حربية إيرانية".

وأضاف أن الضربة الجوية التي نُفذت في 13 مارس على جزيرة خارك الإيرانية دمرت أكثر من 90 هدفًا عسكريا إيرانيا، بما في ذلك مخازن للألغام البحرية والصواريخ، فضلًا عن بنى تحتية عسكرية أخرى.

وأشار الأدميرال الأمريكي إلى استهداف قوات بلاده البنية التحتية للصناعات الدفاعية الإيرانية أيضا.

والسبت الفائت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استهداف قوات بلاده جزيرة خارك الواقعة بالركن الشمالي الشرقي للخليج العربي، وتدمير "جميع الأهداف العسكرية" فيها.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.