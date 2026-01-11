

لقي أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، وتم ضبط آخرين بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة تُقدَّر قيمتها بنحو 73 مليون جنيه، وذلك عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قد أكدت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع أربعة عناصر إجرامية سبق صدور أحكام بالسجن والسجن المؤبد ضدهم في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية، وسرقة بالإكراه، وضرب، وذلك بنطاق محافظة أسوان، وضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي.

وعُثر بحوزة المتهمين على قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، بانجو، هيدرو، آيس، هيروين، كوكايين)، إلى جانب 7650 قرصًا مخدرًا، و29 قطعة سلاح

ناري شملت رشاش جرينوف، و8 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش، و16 فرد خرطوش.

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 73 مليون جنيه. ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.