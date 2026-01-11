إكسترا نيوز تعلن أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

أعلنت قناة «إكسترا نيوز»، أسماء الأعضاء الـ28 الذين سيصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، للانضمام إلى مجلس النواب 2026.

واستعرضت القناة أسماء الأعضاء المعينين، كالآتي:

سامح حسن شكري سليم

أشرف محمد عبدالحميد الشيحي

صلاح الدين فوزي محمد فرج

هشام عبدالسلام بدوي

عمرو مصطفى حسنين الورداني

عادل فهيم محمد عزب

خالد محمد أحمد عبدالرحمن

شريف باشا سيف بشاي

عبد الخالق عبدالرحمن عواد إبراهيم

إياد سعيد سليمان عودة

سمير صبري محمد أمين

ياسر عرفات محمد علي العربي

أحمد علاء محمد فايد

سعيد جمال محمد عبدالفتاح

عادلة محمد عبدالسلام رجب

نائلة جبر محمد حبر علي

ماريان مجدي راغب قلدس

ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن

منال حمدي محمود السيد

ميرنا عصام الدين محمد عارف

راندا محمد أحمد مصطفى

نهى عبدالرحمن عبد الشافي عبد الرحمن

هناء عبد الحميد محمد العبيسي

نشوة سليمان محمد عقل

أمل مصطفى حسين عصفور

يارا عفت حسن يوسف

شيرين رضا عبد القوي طايل

عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 نائبًا بنظامي الفردي والقائمة، ويضاف إليهم 28 عضوًا بالتعيين من رئيس الجمهورية، ليصل إجمالي عدد النواب بعد إعلان المعينين إلى 596 عضوًا.

ويعكس اختيار المعينين تنوعًا مهنيًا ومجتمعيًا، بما يشمل تمثيل المرأة والشباب والخبراء في المجالات العلمية والعملية والنقابات المهنية، بالإضافة إلى الفئات التي نص الدستور على دعم تمثيلها، بما يحقق مبدأ الكفاءة والتوازن داخل السلطة التشريعية.

وحدد قانون مجلس النواب الضوابط الكاملة للتعيين، حيث تنص المادة (27) على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% من الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية والفئات التي يرى تمثيلها وفقًا لأحكام المادتين (243 و244) من الدستور، استنادًا إلى ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية».