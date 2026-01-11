جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 18 فلسطينيا ويعتقل اثنين ويحاصر مسجدا خلال اقتحامه نابلس

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 18 فلسطينيا واعتقل اثنين فيما يحاصر مسجدا، خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

​​​​​​​وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "3 إصابات برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مدينة نابلس، وحالتها متوسطة".

فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر بيان، أن طواقمها تعاملت ميدانيًا مع 15 إصابة اختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن "قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى حارة القريون داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس، أعقبها اقتحام واسع للمدينة من عدة محاور".

وأضافوا أن "قوات الاحتلال انتشرت في عدد من حارات البلدة القديمة، والسوق الشرقي، وسط سماع أصوات إطلاق كثيف للرصاص الحي".

وتابعوا أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الفلسطينيين لؤي شعبان وحميدو زكاري من داخل البلدة القديمة، عقب محاصرة مسجد في المدينة.

وفي السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تُنسق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإخراج عشرات المصلين المحتجزين داخل مسجد الساطون في حارة الياسمينة، والذين حاصرتهم قوات الاحتلال منذ صلاة الفجر.

وأضافت الجمعية أنه جرى إخلاء 12 مصليًا من داخل المسجد، دون تحديد العدد الإجمالي للمحتجزين.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس" إن جنديًا أُصيب بجروح متوسطة جراء إطلاق نار خلال عملية عسكرية في مدينة نابلس، مشيرًا إلى نقله إلى المستشفى وإبلاغ عائلته.

وأضاف أن قواته بدأت بمطاردة مطلق النار.

وقبل ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقوع اشتباكات في حي القصبة داخل البلدة القديمة بنابلس بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.