أعرب إدريس ديالو، رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم عن استيائه من الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده أمام مصر، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وتغلب منتخب مصر على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، السبت، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكتب إدريس ديالو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بالأمس، انحنى جنودنا الأبطال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام منتخب مصر، وبغضّ النظر عن النتيجة، أودّ أن أحيّي، بكل مشاعر التأثر، شجاعة هؤلاء الأبناء البررة للوطن، وعزيمتهم وروحهم التضحية، حيث قددّموا كل ما لديهم من أول لحظة إلى آخر لحظة في هذه المنافسة".

وأضاف: "لقد رفعتم ألوان كوت ديفوار عاليًا.. لم تُقصّروا، بل قاتلتم بكل التزام.. وأودّ أن أتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى فخامة رئيس الجمهورية، السيد الحسن واتارا، وإلى الحكومة بأكملها، على تضامنهم الدائم، ودعمهم الثابت، واهتمامهم الخاص بمظلّيينا طوال هذه المسيرة".

وتابع: "إلى شعب كوت ديفوار، أقول شكرًا من أعماق قلبي.. شكرًا لكم على هذه الوحدة المقدسة، وعلى هذا التلاحم القوي والأخوي الذي أحطتم به أبطالنا.. لقد كانت صلواتكم وتشجيعاتكم ورسائلكم وإيمانكم مصدر قوة حقيقي، وبفضلكم صمدنا، وتقدّمنا، ووصلنا إلى هذا الحد، وإن لم تكن نتيجة الأمس في صالحنا، فإن حبكم للوطن هو الذي صنع الفارق".

وأكمل: "إلى جنودنا الأبطال، اعلموا أن الوطن فخور بكم، وفي ألم الإقصاء، ذكّرتمونا بأن العظمة لا تُقاس بالنتيجة وحدها، بل أيضًا بالنضال، وبالكرامة التي أُظهرت، وبالقيم التي دُافع عنها.. في الشدّة كما في النصر، تبقى الوحدة مصدر قوتنا".

وأتم إدريس ديالو تصريحاته قائلًا: "فلنظل متماسكين، متحدين، واثقين، ولنواصل الدعاء والدعم وتعزيز روابطنا حول أفيالنا.. ستبقى كوت ديفوار واقفة، شامخة، فخورة، ومتطلعة بثبات نحو المستقبل.. فلنستعد لكأس العالم".