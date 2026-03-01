أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الأحد، عن تأجيل جميع مسابقاته الرسمية اعتبارًا من اليوم ولأجل غير مسمى، وذلك على خلفية تصاعد الأحداث والتوترات في المنطقة العربية خلال الساعات الماضية.

وجاء نص بيان الاتحاد القطري كالتالي:

"يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وسيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقًا عبر القنوات الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان".

وأوضح الاتحاد، في بيانه الرسمي، أن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقات سيتم تحديدها والإعلان عنها لاحقًا عبر حساباته ومنصاته الرسمية، دون الكشف عن إطار زمني محدد لعودة النشاط.

ولم يكن الاتحاد القطري هو الجهة الأولى التي اتخذت قرار التأجيل، إذ سبقه كلاً من الاتحاد اللبناني لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم والاتحاد البحريني لكرة القدم، حيث أعلنت هذه الاتحادات تعليق مسابقاتها الرسمية في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

كما قد أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، صباح اليوم، الأحد تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة التي كان من المقرر إقامتها في منطقة الشرق الأوسط يومي الاثنين والثلاثاء.