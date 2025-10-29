فولكر تورك: على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية وهي مسئولة عن أي انتهاكات ترتكبها في غزة

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إنه يشعر بالفزع إزاء التقارير المروعة التي تفيد بمقتل أكثر من 100 فلسطيني الليلة الماضية، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، والتي استهدفت بشكل أساسي المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف في بيان، مساء الأربعاء، أن «قوانين الحرب واضحة تمامًا بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية»، مشددًا على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وذكر أن إسرائيل مسئولة عن أي انتهاكات ترتكبها في غزة، معربًا عن أسفه لوقوع جرائم القتل، في الوقت الذي بدأ فيه سكان غزة يشعرون بأمل في انتهاء موجة العنف المتواصلة.

ودعا جميع أطراف النزاع إلى العمل بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، مناشدًا الدول – خاصة صاحبة النفوذ - بذل كل ما في وسعها لضمان الالتزام بالاتفاق.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 104 شهداء وصلوا لمستشفيات قطاع غزة منذ التصعيد ليلة أمس وحتى اللحظة.

وأضافت الوزارة في بيان لها يوم الأربعاء، أن من بين الشهداء 46 طفلًا، و20 من النساء، مشيرة إلى وصول 253 إصابة، منهم 78 طفلًا و84 من النساء.

ونوهت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي الشهداء 211 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 597، فيما بلغ إجمالي الانتشال 482 شهيدًا.