الأهلي يعاود نشاطه المحلي بمواجهة وادي دجلة بعد غياب 85 يوماً

يعاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نشاطه المحلي بعد فترة طويلة من التوقف الدولي بلغت 85 يوماً بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025، باختبار قوى أمام وادي دجلة في تمام الخامسة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفنى للأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين نظيفين فى المواجهة التى أقيمت بينهما، على إستاد الجيش المصري، ببرج العرب، فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، بدورى أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي اللقاء منتشياً بالانتصار الهام والثمين على الفريق التنزاني في دوري أبطال أفريقيا وتصدره لمجموعته برصيد 7 نقاط، بعد أن عاش الفريق فترة اخفاقات في بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر.

خاض الأهلي 12 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، حقق الفوز في 6 وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة، سجل لاعبوه 20 هدفاً، واستقبلت شباكه 13 هدفاً، جمع خلالها 23 نقطة.

كان الأهلي قد تعادل سلبياً أمام المصري البورسعيدي في آخر مباراة خاضها الفريق في الدوري الممتاز والتي تعود ليوم 2 نوفمبر 2025.

ويدرس الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي الدفع بوجوه جديدة في لقاء الليلة خاصة العناصر الجديدة التي تم التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية لمنحها فرصة كبيرة للانسجام مع الفريق قبل رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

شهدت مباراة يانج الماضية مشاركة أحمد عيد ومروان عثمان بينما لم يشارك عمرو الجزار ويوسف بلعمري لعدم الجاهزية الفنية وإن كانت فرصة الأخير تزايدت للمشاركة في المباراة بشكل أساسي.

كما أن المباراة ستكون فرصة لإراحة عدد كبير من اللاعبين الذين يشاركون بصفة أساسية خاصة العائدين من المشاركة مع منتخب مصر خوفاً عليهم من الأرهاق قبل الرحلة الإفريقية وعلى رأسهم محمد هاني وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه و مروان عطية، بينما ستشهد المباراة الدفع بمحمد الشناوى كحارس مرمى من البداية، فى ظل سياسة الدور التى يتبعها الدنماركى ييس توروب، المدير الفنى.

بينما يخوض وادي دجلة بقيادة مدربه محمد الشيخ اللقاء ولديه 23 نقطة من 14 مباراة يحتل بها المركز الرابع بفارق الأهداف عن الأهلي، حقق الفوز 6 وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفاً، واستقبلت شباكه 13 هدفاً.

كان فريق غزالان وادي دجلة قد حقق فوزاً ثميناً على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام.

ويعول محمد الشيخ على عدد كبير من اللاعبين أبرزهم هشام محمد و علي حسين، أحمد رفعت وسيف تقا و إسلام كانو وأحمد دحروج وأحمد داهش.

ويسعى وادي دجلة لتحقيق نتيجة طيبة أمام الأهلي، والاستمرار في المربع الذهبي للمسابقة المحلية.