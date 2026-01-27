منتخب مصر يواجه نيجيريا في ختام الدور الرئيسي لأمم أفريقيا لكرة اليد

يلتقى منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره النيجيري في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، في ختام منافسات الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها رواندا.

ويلعب منتخبنا الوطنى في الدور الرئيسي بمجموعة تضم الجزائر وأنجولا ونيجيريا، ويحتاج منتخب مصر المتصدر برصيد 4 نقاط للفوز على نيجيريا أو التعادل من أجل التأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد، والتأهل إلى بطولة العالم لكرة اليد 2027 المقرر إقامتها في ألمانيا.

كان منتخب مصر قد حقق فوزاً مهماً أمام نظيره الجزائري بنتيجة 42/ 28، أمس الأول في مباريات الدور الرئيسي شهدت المباراة سيطرة الفراعنة على المباراة منذ بدايتها ونجحوا فى حصار المنافس معظم أوقات المباراة، ونجح المدير الفني الإسباني باسكوال فى قيادة الفراعنة وتأكيد فارق المستوي الكبير لمصلحة المنتخب، وحصل يحيى خالد لاعب الفراعنة على جائزة أفضل لاعب فى المباراة.

يذكر أن المنتخب الوطني كان قد تأهل إلى الدور الرئيسي بعدما تصدّر مجموعته بالعلامة الكاملة، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية على حساب منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، ليؤكد الفراعنة جاهزيتهم للمنافسة بقوة على اللقب.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا كل من في حراسة المرمى:محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، الجناح الأيمن:أكرم يسري، محمد أوكا، الجناح الأيسر:أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، والظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب سعيد، الظهير الأيسر:علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، الدائرة:إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز جدو، صانع الألعاب:يحيى الدرع، وسيف الدرع.