حماس: فصائل المقاومة لن تسمح لإسرائيل بفرض وقائع جديدة تحت النار

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن المقاومة بجميع فصائلها التي التزمت بالاتفاق بإرادة مسئولة، وما تزال ملتزمة به، ولن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار.

وقالت حماس، في بيان صحفي اليوم أورده "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن التصعيد الغادر تجاه شعبنا في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة، في ظل تواطؤ أمريكي يمنح حكومة نتنياهو الفاشية غطاء سياسيا لمواصلة جرائمها".

وأضافت: "إن مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال تُعد شراكةً فعلية في سفك دماء أطفالنا ونسائنا، وتشجيعا مباشرا على استمرار العدوان".

وأكدت أن الاحتلال يتحمل كامل المسئولية عن هذا التصعيد الخطير، وتبعاته الميدانية والسياسية، ومحاولة إفشال خطة ترامب واتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت في بيانها: "على العالم أن يُدرك أنّ دماء أطفالنا ونسائنا ليست رخيصة، وأن المقاومة بكافة فصائلها التي التزمت بالاتفاق بإرادةٍ مسئولة، وما تزال ملتزمةً به، لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار".

ودعت الحركة، الوسطاء والضامنين إلى تحمل مسئولياتهم الكاملة إزاء هذا الانفلات العدواني، والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازرها والالتزام التام ببنود الاتفاق.